الاتصالات تعلن وصول الدفعة الاولى من اجهزة شركة سينا الكندية

2020/09/05 | 19:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت وزارة الاتصالات وصول الدفعة الأولى من أجهزة شركة سينا الكندية، الخاصة بشبكة الاتصالات الوطنية.وقال بيان للوزارة وتلقته (المستقلة) اليوم السبت انه “من اجل تطوير البنى التحتية للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وبما يتلائم مع متطلبات المرحلة للوصول الى مصاف الدول المتقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استعداداً لتوفير افضل الخدمات الحديثة والمتنوعة والتي […]

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