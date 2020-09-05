الخطوط الجوية العراقية تحدد 14رحلة ليوم غد الاحد

2020/09/05 | 19:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل، عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الاحد.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" انطلاق 14 رحلة غداً الاحد كما مبين في الجدول التالي:- وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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