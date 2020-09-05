أربيل يعلن موقفه من نظام المجموعتين بالدوري العراقي

2020/09/05 | 19:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد رئيس الهيأة الإدارية لنادي أربيل، عبد الله مجيد، نظام المجموعتين "الطريقة المناسبة" للموسم المقبل في الدوري العراقي الممتاز.وقال مجيد في تصريحات صحفية "نظام المجموعتين مهم للخروج من دوامة الزمن التي تضغط على الهيئة التطبيعية".وأضاف "أربيل يفضل إقامة الموسم المقبل بطريقة مجموعتين شمالية وجنوبية، لأنها الطريقة المثالية لتنظيم الدوري وفق ضغط جائحة كورونا، وعدم منح الأندية، حق التدريبات الجماعية حتى الآن".وأوضح "من الصعب إقامة الدوري قبل شهر ديسمبر/كانون أول المقبل، وبالتالي عامل الزمن سيطل برأسه من جديد لضغط المسابقة، وبالتالي اعتماد دوري المجموعتين هو الحل الأمثل".وأشار إلى أن الدوري من مجموعة واحدة، أفضل من الناحية الفنية ولصالح الكرة العراقية، لكن الأهم سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.وأتم "أملنا كبير في لجنة المسابقات بالهيئة التطبيعية، أن تحدد نهاية الدوري في موعد أقصاه يونيو/حزيران المقبل".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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