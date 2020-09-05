تأجيل زيارة وفد حكومة كردستان الى بغداد

2020/09/05 | 19:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

صرح سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس وزراء اقليم كردستان قوباد طالباني، السبت، بتأجيل زيارة وفد حكومة الاقليم الى بغداد الى منتصف الاسبوع الجاري.

وقال هورامي لوسائل اعلام كردية ، إن “زيارة وفد حكومة الاقليم برئاسة طالباني الى بغداد تأجلت الى يوم الاثنين او الثلاثاء من هذا الاسبوع.”

وعزا سبب التأجيل الى “عدم استكمال الاجندة الخاصة بإستئناف المباحثات، مشيرا الى انه لا توجد عوامل اخرى وراء تأجيل الزيارة.”

وكان المقرر ان يزور وفد رفيع من حكومة الاقليم برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم يوم غد الاحد العاصمة بغداد لإستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.



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