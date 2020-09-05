العراق.. مجموعة مسلحة تهدد باستهداف مركبات الأمم المتحدة

2020/09/05 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هددت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم سرايا أولياء الدم، باستهداف مركبات الأمم المتحدة العاملة في العراق، حال استخدمتها القوات الأميركية.

وقالت المجموعة في رسالة موجهة إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وفق بيان نشر على الإنترنت انه تأكد لهم يقينا أن القوات الأميركية تستخدم مركبات بعثة الأمم المتحدة في العراق لغرض الانتقال من مكان إلى آخر، تحاشيا لضربات المقاومة الموجهة لجنوده وآلياته.

وأقر الفصيل المسلح باستهداف مركبة تابعة للأمم المتحدة في السادس والعشرين من الشهر الماضي، مبينة ان العجلة كانت تقل ضابطا من السي آي أي وكان بالإمكان إحراقها تماما، لكن كانت هذا مجرد رسالة تحذيرية.

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