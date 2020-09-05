بسرعة غير مسبوقة.. دولة ثالثة تتجاوز عتبة 4 ملايين إصابة بفيروس كورنا

2020/09/05 | 19:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الهند ثالث دولة في العالم تتخطى عتبة أربعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن تم إحصاء رقم قياسي جديد، السبت، في الدولة التي يبدو أن الوباء لا يتراجع فيها.

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