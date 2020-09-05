2020/09/05 | 19:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اعلن تحالف الفتح، السبت، عن اتفاق قيادات الكتل السياسية مع رئاسة البرلمان على عقد اجتماعين خلال الاسبوع الجاري للتوصل الى حلول بشان خلافات الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات.

وقال النائب عن الفتح حسين اليساري لـ/المعلومة/ ان “الخلافات والآراء عديدة التي طرحت حول قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية وكل كتلة سياسية تبحث عن المقترح الذي يصب في مصلحتها ورؤيتها في ادارة البلد”.

واضاف ان “بعض الآراء الجديدة التي طرحت ان يخصص كل قضاء دائرة انتخابية محددة فيما لازالت كتل متمسكة بموقفها ما بين دائرة واحدة ودائرتين للمحافظة الواحدة”.

وأوضح اليساري انه “تم الاتفاق مابين قادة الكتل على مواصلة الاجتماعات وتحديد الاسبوع الجاري لعقد اجتماعين متتاليين للتوصل خلالهما الى اراء موحدة بشان الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: الكتل السياسية اتفقت على حسم الدوائر الانتخابية الاسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: الكتل السياسية اتفقت على حسم الدوائر الانتخابية الاسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).