إحدى أهم الشركات العاملة على تطوير لقاح كورونا يطرح “سعرًا تنافسيًا” للمنتج.. كم يبلغ؟

2020/09/05 | 19:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قال رئيس شركة سانوفي الفرنسية أوليفييه بوجيو، السبت، أن اللقاح المحتمل الذي تطوره شركته لمحاربة فيروس كورونا المستجد من المرجح أن يكون سعره أقل من 10 يورو لكل جرعة، وهو مايعادل الـ10 دولارات.

وقال بوجيو لراديو فرانس إنتر: “السعر لم يحدد بالكامل..



نحن نُقيم تكاليف الإنتاج للأشهر المقبلة..



سيكون أقل من 10يورو”.

وتتسابق شركات صناعة الأدوية والوكالات الطبية الحكومية في جميع أنحاء العالم لمكافحة الوباء وتطوير لقاحات وعلاجات لكوفيد-19.

ورداً على سؤال حول الشركة المنافسة أسترازينيكا البريطانية، التي من المتوقع أن يكون سعر الجرعة من لقاحها بنحو 2.5 أورو في أوروبا، قال بوجيو: “يمكن أن تكون فجوة الأسعار بالنسبة لنا هي أننا نستخدم جميع مواردنا الداخلية وباحثينا ومراكز البحث الخاصة بنا..



تستعين أسترازينيكا بجزء من إنتاجها”.

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