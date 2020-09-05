مبادرة دولية لإنهاء جائحة كورونا في العراق (صور)

2020/09/05 | 19:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسلمها 11 طنا من المواد والمستلزمات الطبية من جمهورية مصر العربية لتعزيز جهود العراق لمواجهة وإنهاء جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (5 أيول 2020)، انه "استكمالا للتعاون الدولي بين العراق ودول العالم وتتويجا للجهود الدولية الخاصة بالتصدي وإنهاء الجائحة ولتوجيهات وزير الصحة والبيئة، الدكتور، حسن التميمي، بتعزيز العلاقات مع الدول كافة لمواجهة جائحة كورونا، أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن استقبال طائرة شحن عسكرية مهداة من جمهورية مصر العربية تحمل مواد حماية شخصية ومواد للعاملين في الدوائر الصحية ومثل وزارة الصحة العراقية نيابة عن الوزير الدكتور حازم الجميلي، الوكيل الفني للوزارة، يرافقه مدير عام كيماديا الدكتور علي البلداوي، ومعاونة الدكتور سعد المفرجي".

وأضاف البيان، ان "الوكيل شكر هذه المبادرة من جمهورية مصر العربية لما له من تعزيز للعلاقات المشتركة بين البلدين لمواجهة جائحة كورونا، مبينا ان الكمية التي استلمتها الوزارة قدرها 11 طن و600 كغم ومن ضمنها المواد التي استطاعت وزارتنا تأمينها بالطرق الاستيرادية المتاحة عن طريق الشركة العامة لتسويق واستيراد الادوية والمستلزمات الطبية مع استقرار الموقف المخزني والتوزيعي للمواد انفا".

وأشار الجميلي، إلى ان "المواد التي وصلت ستخضع إلى الإدخال المخزني السليم في مخازن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية وستوزع بناءا على خطة توزيع تعد مركزيا من دائرة الأمور الفنية".

وكانت وزارة الخارجية، قالت في وقت سابق من اليوم السبت، أن العراق تسلم مساعدات طبية مقدمة من مصر.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان: إن "العراق تسلم 14 طنا من المساعدات الطبية الوقائية من جمهورية مصر العربية".

تجدر الاشارة الى ان العراق يسعى مع مصر لتطوير علاقة استراتيجية بالاشتراك مع المملكة الاردنية وتشمل جوانب عديدة من التعاون.

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