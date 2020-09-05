نائب سابق يدعو الاتصالات الى الكشف عن تفاصيل عقد مع شركة اجنبية ​

2020/09/05 | 19:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا النائب السابق ماجد شنكالي، السبت، وزارة الاتصالات الى اعتماد مبدأ الشفافية في الكشف عن قيمة والية منح مشروع بوابات النفاذ الدولية الى شركة نوكيا، مشككا في ان تكون هناك شركة عراقية هي التي استحوذت على العقد.

وقال شنكالي في تغريدة على تويتر تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي " اليوم (5 ايلول 2020) "على وزارة الاتصالات التي اعلنت تعاقدها مع شركة نوكيا لتنفيذ مشروع بوابات النفاذ الدولية الكشف بشفافية عن هذا العقد وقيمته وآلية منحه لشركة نوكيا، لأن هناك الكثير من الشكوك والاتهامات تحوم حول هذا العقد وهل ان شركة نوكيا هي صاحبة العقد ام شركة عراقية؟؟!!"

وختم شنكالي تغريدته بوسمي:

#شركة_نوكيا

#شركة_الاوسط"

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