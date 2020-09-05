الصحة: العراق لم يدخل مرحلة جديدة من تفشي كورونا

2020/09/05 | 19:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عدم دخول العراق لم يدخل مرحلة جديدة من تفشي فايروس كورونا.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن “العراق لم يدخل مرحلة جديدة من تفشي كورونا والمؤسسات الصحية قادرة على استيعاب المصابين بكورونا”.

وأضافت أن “هناك تنسيقاً بين اللجان المشتركة لمتابعة امتحانات السادس الإعدادي”.

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