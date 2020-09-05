بعد بغداد والبصرة.. اجراءات مشددة في محافظة عراقية للبحث عن 4 أهداف

2020/09/05 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

كشفت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، عن تنفيذها خطة أمنية لحصر السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة في المحافظة، بدأت منذ يوم أمس الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة الشرطة، عامر الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الامنية بدأت منذ يوم امس وباشراف مباشر من وزير الداخلية بتنفيذ خطة امنية في المحافظة".

وأضاف الركابي، أن "العملية تهدف لفرض هيبة القانون والدولة في المحافظة من خلال حصر السلاح المنفلت، وكذلك القاء القبض على المطلوبين للقضاء العراقي اولاً، ومحاسبة وضبط السيارات المضللة والتي لا تحمل لوحات ارقام ثانياً، إضافة إلى متابعة اصحاب الدراجات النارية والمخالفين للسلوك العام ".

وتابع المتحدث باسم شرطة الديوانية، أن "مرحلة اخرى لهذه الخطة ستتضمن اجراءات امنية اكثر تشدداً في مناطق متفرقة من المحافظة، وتتضمن القيام بحملات بحث عن المطلوبين والتفتيش عن السلاح".

وعلق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، السبت 5 أيلول 2020، على العمليات العسكرية التي بدأت اليوم لحصر السلاح بيد الدولة في بغداد والبصرة، مبينا إن كل من يهدد الاستقرار سيكون هدفاً للقوات الامنية.

وقال رسول في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إنه "انطلقت عملية صباح اليوم لمصادرة السلاح في منطقتين ببغداد هما الفضيلية وحسينية المعامل بمشاركة جهاز مكافحة الارهاب وقوات عمليات بغداد وتم في الاولى القبض على 5 مطلوبين احدهم وفق المادة 4 ارهاب والبقية وفق المادة 406 قتل واحد المطلوبين اطلق النار على القوات الامنية وتم القبض عليه ،وفي حسينية المعامل تم القبض على 3 مطلوبين بحوزتهم بيكسي ورشاشات والعمليتان انتهيتا في السابعة صباحاً".

وأضاف أنه "في البصرة ايضاً انطلقت عملية بمشاركة طيران الجيش لنزع السلاح المنلفت شمال وجنوب المحافظة وتم القبض على مطلوبين ومصادرة اسلحتهم ومواد التفجير التي بحوزتهم، فضلا عن القبض على مطلوب هارب من سجن بادوش".

واشار رسول إلى أن "القوات الامنية ستضرب بيد من حديد كل من يستهدف المواطنين، ولن تكون هناك أي منطقة خارج سلطة الدولة ولن يسمح لأي أحد بخرق القانون".

وتابع أن "كل من يهدد الاستقرار سيكون هدفاً للقوات الامنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد بغداد والبصرة.. اجراءات مشددة في محافظة عراقية للبحث عن 4 أهداف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد بغداد والبصرة.. اجراءات مشددة في محافظة عراقية للبحث عن 4 أهداف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).