بالوثيقة.. مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

2020/09/05 | 19:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب العراقي اليوم السبت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة والدوائر المتعددة الاتحادية العليا. ...

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