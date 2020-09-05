2020/09/05 | 19:27 - المصدر: عين العراق

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السبت 5 سبتمبر 2020 | 07:21 مساءً | عدد القراءات : 8

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه صدمة لجماهير "الكالتشيو" في الموسم الجديد

وجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي صدمة للجماهير مع قرب استئناف الموسم الجديد للدوري الإيطالي، برفضه عودتهم إلى المدرجات في الوقت الحالي.

ونجحت إيطاليا، وهي واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد، في احتواء العدوى بعد وصول الوفيات إلى الذروة في مارس آذار وأبريل نيسان، لكن عدد الحالات الجديدة ارتفع في أغسطس وألقى خبراء باللوم على التجمعات المرتبطة بالإجازات والحياة الليلية.

وقال كونتي على هامش حدث من تنظيم صحيفة ”إل فاتو كوتيديانو“، ونقلته ”رويترز“، يوم السبت: ”وجود الجماهير في الاستادات والمناسبات التي من المحتم أن تشهد تجمعات ضخمة، ليس فقط في المدرجات بل أيضا في مرحلة الدخول والخروج، شيء غير ملائم على الإطلاق“.

وينطلق الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي في 19 سبتمبر أيلول.

لكن بعض الأحداث أقيمت بوجود جماهير الشهر الماضي، وسيسمح لبارما بحضور ألف مشجع خلال مباراة ودية ضد إمبولي غدا الأحد، بعد قرار من الحكومة المحلية.

كما خاض نابولي وسامبدوريا مباريات ودية أمام عدد قليل من الجماهير، رغم أن ذلك لم يكن في ملاعبهما.

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