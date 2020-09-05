الحلبوسي يدعو الكتل السياسية إكمال قانون الانتخابات للمضي بإجرائها

2020/09/05 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإكمال تشريع قانون الانتخابات والمضي بإجرائها في الوقت المحدد.

وطالب الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب الكتل النيابية بعقد اجتماعات مكثفة بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر وحضور رئاسة المجلس لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الانتخابات.

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