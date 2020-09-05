الفتح: تصريحات مستشار الكاظمي طعن بـ65% من الشعب العراقي

2020/09/05 | 19:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص…

وصف تحالف الفتح، السبت، تصريحات مستشار الكاظمي بانها طعن بـ 65% من الشعب العراقي، فيما اعتبروا تصريحاته بانها جنون وتجاوز صريح.

وقال النائب عن الفتح عبد الامير تعيبان لـ/المعلومة/ ان “مجلس النواب يمثل الشعب العراقي وقراراته تصوت اما بالأجماع او بالأغلبية وتكون باتة وملزمة للجميع”.

واضاف ان “قرار مجلس النواب صادر عن كتل سياسية تمثل 65% من الشعب العراقي”، مشيرا الى ان “تصريحات مستشار رئيس مجلس الوزراء هي بمثابة الطعن بالقوى السياسية وطعن بأكثر من 65% من الشعب العراقي”.

واوضح تعيبان ان “مستشار الكاظمي فاقدا للوعي ومجنون وتجاوز تجاوز صريح على الشعب العراقي وقراراه وتسبب بمشكلة كبيرة بهذه التصريحات”.

وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية اعتبرت، اليوم السبت، تصريحات مستشار رئيس الوزراء هشام داوود بشأن الوجود الامريكي بانها استهانة بقرارات مجلس النواب.انتهى25و

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