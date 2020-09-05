مجلة فوربس الامريكية تشيد بدبابة (الكفيل 1) العراقية

2020/09/05 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة…

اكد تقرير لمجلة فوربس الامريكية ، السبت، ان العراق من ضمن دول قليلة في الشرق الاوسط التي قامت بتحديث دباباتها القديمة من خلال العمل عليها بالوسائل الفنية المتاحة بالاضافة الى ايران ومصر وتركيا .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ إن ” العراق كشف خلال هذا الصيف النقاب عن دبابته (الكفيل 1 ) محلية الصنع حيث أن الدبابة هي نسخة معدلة من دبابات تي 55 الروسية القديمة التي طالما كانت في ترسانة الجيش العراقي”.

واضاف أن ” دبابة الكفيل 1 تمتلك برجا حديثا بحجم اصغر ودروع تفاعلية أكثر حداثة لحماية طاقمه من قذائف آر بي جي أو الصواريخ المضادة للدبابات ، وهي ميزة مهمة للغاية لنوع النزاعات التي يخوضها الجيش العراقي ، بالاضافة الى مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد”.

وتابع أنه ” ومن خلال قيام العراق بتحديث دبابات تي 55 على نطاق واسع للتعامل بشكل أكثر ملاءمة مع نوع التهديدات التي من المرجح أن تواجهها قواتها في المستقبل المنظور، فقد اطالت بغداد عمر دباباتها واستخدامها بخلاف الاستخدامات التي كانت عليها الدبابات العتيقة الطراز “.

واشار الى أن ” ايران قامت أيضًا بتعديل وبناء نسختها الخاصة من الدبابات المختلفة لسنوات حتى الآن.



ابتداء من عام 1996 ، بدأت في بناء عائلة دبابات ذو الفقار، حيث تم بناء ثلاثة إصدارات حتى الآن.



من المحتمل أن تكون إيران قد طورت الدبابة من مكونات دبابات أمريكية أقدم من طراز M60 باتون ودبابات T-72 الروسية ، وكلاهما عملت لدى إيران على مر السنين”.

وتحمل الدبابة أيضًا تشابهًا صارخًا مع دبابة إم 1 أبرامز الأمريكية ، التي لم تمتلكها إيران أبدًا، حيث تبدو دبابات ذو الفقار 3 مشابهة جدا لدبابات ابرامز الامريكية ، حيث اصرت ايران على انها ليست بحاجة الى الدبابات طالما تستطيع صناعة دباباتها الخاصة .



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