نجل السياب يرد على انباء اهداء مقتنيات والده الى مكتبة الكونغرس الامريكي

2020/09/05 | 19:35 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغدا:الفرات نيوز} رد غيلان السياب نجل الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب، على انباء نقله لمقتنيات والده الى مكتبة الكونغرس الامريكي.





ونفى السياب الابن، ما تناقلته عدد من وسائل الأعلام حول أسباب نقل مقتنيات والده إلى الولايات المتحدة الأميركية وإهدائها إلى مكتبة الكونغرس، واصفاً ما ذكر على لسانه بـ"المزايدات الرخيصة".

وقال السياب الابن في تصريح صحفي، إنه تحدث عن رغبته بنقل مقتنيات والده إلى مكتبة الكونغرس كونها الأكبر في العالم والأكثر قدرة على ترميم الوثائق القديمة.

وأضاف "ما نسب على لساني من انتقاد لجهات حكومية هو مزايدة رخيصة لم أتحدث بها".

وكانت وزارة الثقافة والسياحة والآثار اكدت في بيان حرصها على متعلقات ومقتنيات كل أعلام العراق وآيقوناته الثقافية والفكرية ومنهم السياب، وسعيها الدائم للحفاظ على الإرث الأدبي والثقافي وتسخيره في سياق تعزيز الهوية الثقافية العراقية في الداخل والخارج.

كما دعت وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نقل المواد الخبرية والإعلامية وتحري الدقة، سيما حين يتعلق الأمر برمز أدبي وثقافي عراقي كالسياب.

وبدر شاكر السياب ولد في محافظة البصرة في الخامس والعشرين من كانون الاول 1926، وتوفي في الرابع والعشرين من كانون الأول1964، وهو شاعر عراقي يعد واحدا من الشعراء المشهورين في الوطن العربي في القرن العشرين، كما يعتبر أحد مؤسسي الشعر الحر في الأدب العربي.

وفاء الفتلاوي

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