هيأة التقاعد: استقطاعات شهر أيلول تخص سلف المتقاعدين وقروضهم

2020/09/05 | 19:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأصدرت هيأة القاعد الوطنية، السبت، بيانا حول الانباء المتداولة حولة وجود استقطاعات في رواتب الموظفين لشهر أيلول، موضحة ان المبالغ المستقطعة تخص السلف والقروض.

وذكرت الهيأة في بيانها، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، مواقع التواصل الأجتماعي تداولت "أنباءً حول وجود أستقطاعات في الرواتب التقاعدية لشهر أيلول 2020 ، لذا نود إن نُبين للمتقاعدين الكرام إن المبالغ المستقطعة من رواتبهم هي نتيجة السلف والقروض والالتزامات المالية الأخرى من المصارف المانحة لما ذُكر أعلاه كلاً حسب توطين راتبه وقد تم أستيفاء تلك المبالغ المستقطعة من قبل تلك المصارف".

وأضاف البيان: "هيأة التقاعد الوطنية غير مسؤولة عن تلك الأستقطاعات وسبق وإن تم تبليغ تلك المصارف من قبل الهيأة بأستيفاء القروض والسلف من المتقاعد المقترض أو المستلف وفق نظام الاستقطاع المعمول بهِ في الالتزامات المالية وبإمكان المتقاعدين الكرام المستقطعة رواتبهم الأستعلام من المصارف المانحة للقروض والسلف، لذا أقتضى التنويه".

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