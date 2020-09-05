نائب يحدد موعد حسم محلق الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات

2020/09/05 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

حدد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت ، موعد حسم الية توزيع الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات الجديد.

وقال المسعودي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “تحالف سائرون قدم مقترح لحسم الية توزيع الدوائر الانتخابية على ان يكون النائب الواحد دائرة انتخابية”، لافتا الى ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حدد يوم الخميس المقبل موعدا لعرض مقترح سائرون للتصويت عليه”.

واضاف ان “جميع الكتل السياسية لم تقدم اي مقترح حتى الان باستثناء تحالف سائرون”، مبينا انه “في حال لم ينجح البرلمان بتمرير المقترح فان رئاسة البرلمان ستنتظر مقترحات سياسية اخرى”.

ورفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الجديد الى الاثنين المقبل.



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