"الأولى على الإطلاق".. تلسكوب يلتقط مشاهد لـ "هياكل الشمس".. صور

2020/09/05 | 19:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]التقط أكبر تلسكوب في أوروبا صورة مذهلة للشمس تظهر تفاصيل عميقة لم يتم رصدها من قبل للهياكل المعقدة الموجودة على سطحها.

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