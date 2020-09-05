بالصور:  دجاجتان تنالان شهرة واسعة في مدينة بريطانية.. ماقصتهما؟

2020/09/05 | 20:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

نالت دجاجتان شهرة واسعة في مدينة ميلتون كينيز بإنجلترا، حتى أصبح السكان يشبههن بضباط شرطة المرور.

وبعدما سئم مالكهما من خروجهما المستمر من حظيرة المنزل، قرر أن ترتديا سترة عاكسة لحمايتهما من الضياع أو التعرض لدهس السيارات.

وتتجول الدجاجتان دافينا وديدري، في شوارع المدينة الواقعة شمال غرب لندن، وتلفتان أنظار المارة والجيران بالسترات العاكسة والتي يمكن ملاحظتها من مسافات بعيدة، ما دفع البعض لتشبيههما بضباط شرطة المرور.

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