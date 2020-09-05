صحيفة : ابن زايد هدد بطرد الأردنيين بسبب تغريدة الأمير علي

2020/09/05 | 20:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / سلطت كاتبة إسرائيلية خبيرة في الشؤون العربية، الضوء على ما أسمتها “حالة الحرب الباردة التي تجري بين عمان وأبو ظبي”،عقب تطبيع الأخيرة لعلاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن “قصة الغرام” بين تل أبيب وأبوظبي تقلق ملك الأردن.وأوضحت سمدار بيري في مقال نشر بصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن التغريدة المفاجئة للأمير علي الأخ […]

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