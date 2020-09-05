فيسبوك تدفع للناس لإغلاق حساباتهم في هذه الحالات

2020/09/05 | 20:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كجزء من أحدث دراسة على فيسبوك حول كيفية تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الديمقراطية، يبدو أن الشركة تدفع للمستخدمين لتسجيل الخروج من منتجاتها قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة فيسبوك أنها دخلت في شراكة مع باحثين خارجيين لدراسة تأثير منتجات التواصل الاجتماعي الخاصة بها على […]

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