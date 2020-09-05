بالفيديو.. رئيس البرلمان يوضح الية تعديل قانون الانتخابات بعد التصويت عليه

2020/09/05 | 20:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، انه ليس من صلاحية رئاسة المجلس العودة على قانون الانتخابات بعد تصويت البرلمان عليه، إلا بعد نشره في الصحيفة الرسمية.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم السبت، انه “بعد أن صوَّت مجلس النواب على قانون الانتخابات بالمجمل، ليس من صلاحية رئاسة المجلس العودة على القانون إلا بعد نشره”.

واضاف رئيس المجلس، انه “يمكن لكل كتلة سياسية أو الحكومة أو لمفوضية الانتخابات تقديم الملاحظات أو أي تعديل تراه مناسبا إلى المجلس، وهناك إجراءات تشريعية يمرُّ خلالها القانون”.

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