بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من محيط ساحة رئيسية وسط بغداد

2020/09/05 | 20:06 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغدداد:الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد، رفع الكتل الكونكريتية من محيط ساحة رئيسية وسط العاصمة مساء اليوم السبت.





وذكرت الامانة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" قيام ملاكاتها برفع الكتل الكونكريتية العشوائية من محيط ساحة حافظ القاضي وسط بغداد".

وفاء الفتلاوي

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