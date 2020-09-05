النفط: إنجاز 75% من أنبوب يغذي محطة كهرباء صلاح الدين

2020/09/05 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت وزارة النفط، السبت، إنجاز 75% من مشروع مد أنبوب يغذي محطة كهرباء صلاح الدين بزمن وظروف صحية استثنائية.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة المشاريع النفطية أنجزت (75%) من مشروع مد أنبوب (12 عقدة)، يغذي محطة كهرباء صلاح الدين بجهود استثنائية وظروف صحية استثنائية جراء جائحة كورونا".

وأشارت إلى أن مدير عام الشركة وكالة محمود عباس، أكد أن "الأنبوب ينقل النفط الخام من أنبوب (K2- دورة) إلى محطة الكهرباء الحرارية في منطقة الجالسية بمحافظة صلاح الدين"، لافتا إلى أن "العمل يجري بوتيرة متصاعدة وبتنسيق عال مع الجهات المعنية".

وتابعت أن "ملاكات شركة المشاريع النفطية كانت قد باشرت بعمليات تنفيذ المشروع منتصف حزيران الماضي".

وأضافت، أن "مشروع مد الأنبوب يخترق مزارع الإسحاقي مروراً بمجموعة من التقاطعات المعقدة منها (عبور نهر دجلة في منطقة الجالسية، وعبور نهر الإسحاقي المبطن، وعبور سكة قطار بغداد - موصل، وعبور طريق بغداد - موصل الدولي)، حيث تم خلال هذه المرحلة إنجاز عبور سكة قطار بغداد الموصل بطريقة الحفر المخفي أل (BORING) وبطول 40 مترا".

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