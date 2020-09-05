القانونية النيابية : منح الكتل السياسية 15 يومـا لتقديم مقترحاتها حول توزيع الدوائر المتعددة / موسع

2020/09/05 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / افصحت اللجنة القانونية النيابية عن خلاصة تقريرهـا للدوائر المتعددة في قانون انتخابات مجلس النواب الجديد .وذكـر نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " اللجنة القانونية اعدت تقريرها الفني بشأن توزيع الدوائر المتعددة لاكمال قانون الانتخابات ".واضاف انه " تم الاتفاق على ان تتبنى رئاسة مجلس النواب ابلاغ الكتل السياسية بتقديم رؤيتها ومقترحاتها بشكل خطي حول توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة لاكمال قانون الانتخابات "، مبينا ان " اللجنة حددت ( 15 ) يوما كسقف زمني اقصى لتسلم رؤية ومقترحات الكتل السياسية حول طبيعة توزيع الدوائر الانتخابية ".واوضح ان " اللجنة ابلغت الكتل السياسية منذ شهر حزيران الماضي بتقديم رؤيتها ، لكن لم تصل اي اجابات من الكتل السياسية "، مستدركا ان " الكتلة الوحيدة التي قدمت رؤيتها لتوزيع الدوائر الانتخابية الى اللجنة القانونية هي كتلة تحالف / سائرون / وتضمنت اعتماد 237 دائرة انتخابية ".واستهـل مجلس النواب اعمال فصله التشريعي الجديد رسميا اليوم ، بانهاء قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية بشان الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد ،كما دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قادة الكتل النيابية الى اجتماعات مكثفة ، ابتداء من يوم غد الاحد ، بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر بالاضافة الى رئاسة البرلمان ./انتهى5

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