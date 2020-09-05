2020/09/05 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ان الدفعة الاولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، ستكون الاولوية فيها للناس الاكثر عرضة لخطر الاصابة بالفيروس، بمن فيهم الصحفيون.واشار سوبيانين في تصريح للقناة الاولى للتلفزيون الروسي الى انه :" من المقرر ان يبدأ انتاج اللقاح الروسي الجديد بكميات ضخمة خلال شهري كانون الاول والثاني المقبلين".واكد :" ان بعض الدفعات من لقاح فيروس كورونا ستكون جاهزة هذا العام وسيتم ارسالها للقطاعات المعرضة اكثر لخطر الاصابة بالفيروس، مثل القطاع الصحي والتجارة والاسكان والخدمات المجتمعية، واجهزة انفاذ القانون وعدد آخر من القطاعات، مثل الصحفيين الذين هم في الخطوط الامامية ".وسجلت روسيا مليونا واكثر من 20 الف اصابة منذ بدء تفشي الوباء، وتوفي 17759 شخصا حتى الآن./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمدة موسكو : الصحفيون لهم الاولوية في اللقاح ضد فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمدة موسكو : الصحفيون لهم الاولوية في اللقاح ضد فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).