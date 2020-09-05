استشهاد جنديين واصابة حرس ليلي في هجوم لداعش على قرية شمال شرق بعقوبة

2020/09/05 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / هاجم تنظيم داعش قرية في ناحية جلولاء في محافظة ديالى مساء اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان تنظيم داعش هاجم قرية القلعة ضمن حوض شيخ بابا شمال شرق بعقوبة بقذائف الهاون واسلحة القنص ، اعقب ذلك هجوم على نقطة عسكرية مرابطة باطراف القرية ، ما اسفر عن استشهاد جنديين وجرح حارس ليلي".واضاف :" ان قوة عسكرية تعزيزية نفذت عملية تمشيط بحثا عن المهاجمين الذين فروا باتجاه البساتين والانهر المحيطة بالمنطقة "./انتهى

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