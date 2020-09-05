انفجار أنبوب غاز يودي بحياة 17 مصليا في مسجد ببنغلادش

2020/09/05 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون في بنغلادش، يوم السبت، أن خط أنابيب غاز انفجر بالقرب من أحد المساجد، ما أدى إلى مقتل 17 مصليا وإصابة العشرات بينما كانوا على وشك الانتهاء من الصلاة.

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