تصريح صادم من جامعة أكسفورد قد “ينسف” جدوى فحوصات كورونا

2020/09/05 | 20:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أكد فريق من العلماء بجامعة أوكسفورد أن الاختبار الرئيسي المستخدم حاليا لتشخيص فيروس كورونا حساس للغاية لدرجة أنه يمكن أن يلتقط أجزاء من فيروس غير معد أو ميت من عدوى قديمة.

ويقول خبراء إن العدوى قد تبقى مبدئيا لمدة اسبوع، ولكن يمكن أن تكون نتيجة الاختبار إيجابية بعد أسابيع ما قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير مستوى وحجم الوباء.

البروفيسور كارل هينجان ، أحد مؤلفي الدراسة، أشار إلى أنه بدلاً من إعطاء نتيجة “نعم / لا” بناءً على ما إذا تم اكتشاف أي فيروس، يجب أن يكون للاختبارات نقطة فاصلة حتى لا تؤدي الكميات الصغيرة جدًا من الفيروس إلى نتيجة إيجابية.

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