2020/09/05 | 20:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 7 دقیقة

4 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الصحة، السبت، مرحلة جائحة كورونا في العراق، متوقعة ارتفاع أعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة، عازية ذلك إلى عدم التزام المواطنين، مؤكدة قدرة مؤسساتها على استيعاب المصابين.

وذكر مدير عام دائرة الصحة العامة، رياض عبدالأمير الحلفي، في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (5 أيلول 2020)، إن "العراق ما يزال في المرحلة الأولى من تفشي الوباء"، مؤكدا "قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب المصابين، كون معظمها خفيفة، وتحتاج إلى عزل منزلي، ونسبة الدخول لمراكز العزل الصحي قليلة".

وأضاف، أن "زيادة أعداد الإصابات جاءت نتيجة عدم التزام المواطنين، حيث لاحظنا الكثير من التجمعات البشرية خالية من الإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي"، مرجحا "زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة".

وشدد على "أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لأن هذه الإجراءات ستقلل من أعداد الإصابات".

فيما أكد وكيل وزارة الصحة، جاسم الفلاحي، أن "هناك تنسيقا بين اللجان المشتركة المشكلة من وزارتي الصحة والتربية لمتابعة الامتحانات"، مبينا أن "الامتحانات أجريت بسلاسة عالية، وكانت تجربة متميزة ومثمرة، هدفها سلامة العملية التربوية من جهة، والمحافظة على صحة الطلبة من جهة أخرى".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف مرحلة كورونا في العراق.. وتطمئن المواطنين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف مرحلة كورونا في العراق.. وتطمئن المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).