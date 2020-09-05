إنخفاض حجم التبادل التجاري بين اقليم كوردستان وتركيا وهذه هي الاسباب

2020/09/05 | 20:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت المديرية العامة للتجارة في اقليم كوردستان، السبت، ان حجم التبادل التجاري بين الاقليم وتركيا إنخفض الى ما مقداره مليار دولار امريكي خلال النصف الاول من العام الحالي.

وقال المدير العام للمديرية نوزاد ادهم في تصريح صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (5 ايلول 2020)، ان حجم التبادل التجاري بين اقليم كوردستان وتركيا يصل الى قرابة 12 مليار دولار سنويا، ولكن خلال النصف الاول من هذا العام وبسبب تفشي فيروس كورونا انخفض التبادل التجاري بين الجانبين الى مليار دولار.

ونوه المسؤول الحكومي الى ان قرابة 1300 شاحنة تدخل من تركيا الى اقليم كوردستان محملة بالبضائع المستوردة.

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