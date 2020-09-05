2020/09/05 | 20:27 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس نادي اربيل عبدالله مجيد: نؤيد اقامة مسابقة الدوري الممتاز بنظام المجموعتين بسبب ظروف جائحة كورونا وتأخر بدء تدريبات الفرق

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