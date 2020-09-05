اعتقال 10 مطلوبين في البصرة ومصادرة عدة أسلحة ضمن عملية لحصر السلاح المنفلت

2020/09/05 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال عشرة مطلوبين للقضاء في البصرة ضمن عملية أطلق عليها أسم الوعد الصادق لحصر السلاح المنفلت بيد الدولة.

ووفقا لبيان صادر عن الخلية، فأن العملية أسفرت عن القبض على عشرة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة فضلا عن العثور على أنواع مختلفة من الأسلحة ومصادرتها، مؤكدا أن القوات الأمنية لن تتسامح مع أية محاولة لتعكير صفو الأمن وستتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

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