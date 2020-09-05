ملايين الدولارات.. هل ستأخذ إيران ديونها المحجوزة في بنوك العراق على شكل حنطة وشعير؟

2020/09/05 | 20:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، عن استعداد بلاده لشراء الفائض من الحنطة والشعير العراقي، مشيراً إلى أن طهران ترغب من بغداد سداد مستحقات الغاز والكهرباء.

والتقى مسجدي في بغداد وزير المالية العراقي عبد الأمير علاوي، حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء، النتائج والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له إلى طهران، وفقاً لوکالة مهر الإيرانية.

كما ناقش الجانبان تجنب أخذ الأموال الضريبية المضاعفة، والتعاون الكمركي، واتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار المتبادل بين الطرفين، فضلاً عن سداد مطالب إيران لبيع الغاز والكهرباء من قبل الحكومة العراقية.

مسجدي، أبدى خلال الاجتماع استعداد إيران لشراء الفائض من إنتاج الشعير والقمح العراقي، كما تم خلال اللقاء تقديم دعوة وزير الاقتصاد والمالية في إيران فرهاد دجبسند لنظيره العراقي لزيارة طهران.

من جانبه، رحب وزير المالية العراقي عبد الأمير علاوي بهذه الدعوة، معلنا استعداده للسفر إلى إيران في القريب العاجل.

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