البخاتي يعلن موقف تحالف عراقيون من ملحق الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات

2020/09/05 | 20:43 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، السبت، عن موقف التحالف من ملحق الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.





واكد البخاتي {للفرات نيوز} " توجه عراقيون مع {الدوائر الوسطية}، اي كل دائرة تعبر عن اربعة مقاعد انتخابية".

والفت الى" وجود مخاوف لدى الكتل النبابية حول فقرات في قانون الانتخابات".

واشار الى ان" ابرز النقاط الخلافية حول القانون تكمن في احتساب المحافظة كدائرة واحدة او دوائر متعددة".

وفاء الفتلاوي

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