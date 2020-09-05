الحلبوسي يوجه بعرض جدولٍ على النواب ووسائل الإعلام يتضمن القوانين الموجودة في أدراج كلِّ لجنة برلمانية

2020/09/05 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعرض جدولٍ على النواب ووسائل الإعلام يتضمن عدد القوانين الموجودة في أدراج كلِّ لجنة من لجان المجلس.

وقال رئيس المجلس خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت، اليوم السبت، اننا “سنعمل على عرض جدولٍ على النواب ووسائل الإعلام يتضمن عدد القوانين الموجودة في أدراج كلِّ لجنة من لجان المجلس، والقوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى، والقوانين التي تمت قراءتها قراءة ثانية، والقوانين التي لم تُقرأ”.

وتابع رئيس المجلس، “وعليه سيتم الطلب من رؤساء اللجان تحديد موعد لإنجاز تلك القوانين”.

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