قائد عمليات البصرة: لن نسمح بحيازة أكثر من قطعة سلاح خفيفة في كل منزل

2020/09/05 | 20:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد عمليات البصرة اللواء أكرم صدام إن القوات الأمنية لن تسمح بحيازة أكثر من قطعة سلاح خفيفة في كل منزل، ضمن الإجراءات الجديدة لحصر السلاح.

وكشف قائد عمليات البصرة في إفادة صحفية عن تفاصيل العملية الأمنية، مبينا أنها ستستمر لمدة خمسة أيام ولن تشهد المحافظة خلال هذه الأيام حظرا للتجوال.

وأكد صدام أن العملية تهدف لفرض القانون في كافة مناطق البصرة، بما فيها أقضيتها ونواحيها، مبينا أن المحافظة مقبلة على استقرار أمني يلمسه المواطن وجاذب للاستثمار.

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