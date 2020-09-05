ضمن دوري الامم الاوربية .. 3 ضربات جزاء ترجح مقدونيا الشمالية على ارمينيا .. وهدف نظيف لجبل طارق على سان مارينو

2020/09/05 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / فاز منتخب مقدونيا الشمالية على نظيره الارميني ، بهدفين لهدف واحد ضمن مباريات دوري الامم الاوربية بمرحلتها الاولى .اقيمت المباراة على ملعب / غرادسكي ستاديون/ بمدينة يتوفو في مقدونيا الشمالية.وتم تسجيل الاهداف الثلاثة عبر ضربات جزاء ، اثنتان منها للمنتخب المضيف عبر اللاعب إزغان أليوسكي في الدقيقتين 4 و38، بينما سجل هدف المنتخب الارميني اللاعب يتغران بارسيغيان في الدقيقة 90.وحسم منتخب جبل طارق مباراته في النسخة الثانية من بطولة الأمم الأوروبية بالفوز على سان مارينو 1 / 0 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في دوري القسم الرابع بالبطولة.سجل الهدف جرايمي توريلا في الدقيقة 42 ، ليتصدر الفريق المجموعة التي تضم معهما أيضا منتخب ليشتنشتاين./انتهى3

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