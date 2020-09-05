الحشد الشعبي يطهر 85 كيلو مترا مربعا في صحراء غرب الانبار

2020/09/05 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ طهرت قوات الحشد الشعبي ، مساحة 85 كيلو مترا مربعا في صحراء غرب الانبار، وامنت الحدود العراقية السورية بشكل كامل ضمن قاطع مسؤوليتها.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه :" ان اللواء 19 بالحشد الشعبي انهى الواجب المكلف به في عمليات صحراء غرب الانبار ( جنوبي عكاشات ) حيث تم تطهير ٨٥ كيلو مترا مربعا ".واضاف البيان :" ان اللواء دمر مفرزة تابعة لتنظيم داعش الارهابي وفتش وادي الضايع ، اضافة الى تأمين الحدود العراقية السورية بشكل كامل ضمن قاطع مسؤوليته "./انتهى2

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