مدير عام الموانئ ينال شهادة الدكتوراه في ادارة البيئة البحرية في العراق

2020/09/05 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / حصل المدير العام لشركة موانئ العراق رئيس المهندسين فرحان محيسن الفرطوسي على شهادة الدكتوراه في ادارة البيئة البحرية في العراق ، بتقدير جيد جداً ، من جامعة عين شمس المصرية .وذكر اعلام شركة الموانئ في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه :" ان الفرطوسي حصل على الشهادة بعد مناقشة رسالته الموسومة / اثر البنية التحتية لادارة المعرفة في تطوير رأس المال الفكري في ادارة البيئة البحرية / ، وهي دراسة ميدانية عن ادارة البيئة البحرية في العراق " .واضاف :" ان الدراسة لها اثر كبير واسهام بتطوير العمل في البيئة البحرية والنهوض بواقع الموانئ وتقويمها وفق المسار الصحيح ضمن المعايير العالمية ".



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