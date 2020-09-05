-اللاآيديولوجية- ووهم الحرية في عصرنا! - طلال الربيعي

2020/09/05 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي يقوم بعض المعلقين على مقالاتي ولربما ايضا في مكانات اخرى, بوعي او بدونه, بخلط الحابل بالنابل او الاخضر باليابس, فيقومون بالدخول في سباق ماراثوني في سب وشتم كل الآيديولوجيات او النظريات والافكار (والمقصود بالاخص الماركسيىة) وتحميلها كلها اسباب كوارثنا ومآسينا في المنطقة, او في العراق عندما تجري الاشارة اليه بالخصوص.



وهولاء السابون والشاتمون للآيديولوجيات اجمعها لا يقدمون لنا زادا معرفيا وكلامهم ......





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