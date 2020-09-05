2020/09/05 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ في نظري، الفكر الماركسي عرف تراكمات بهذا القدر او ذاك، ولأنه ليس فكر ديني فهو أصلا لا يحتاج إلى صحيح بخاري آخر من قبيل تاويل مقولات ماركسية خاصة باختراع أسلوب عنعني جديد، في الفكر المعاصر، في الموضوعات العلمية مثلا، لا يتناول حديث انشتاين مثلا في نظرياته الفيزيائية النظرية اصلا، وعادة في العلوم الطبيعية، بصيغة قال وقال عنه، هناك نظريات تخضع لمنطق النفي بولادة نظرية أخرى على انقاضها، في الماركسية ه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الماركسية ليست عنعنة (قراءة نقدية في بعض دراسات الحوار المتمدن) - عذري مازغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الماركسية ليست عنعنة (قراءة نقدية في بعض دراسات الحوار المتمدن) - عذري مازغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).