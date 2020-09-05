رواية الهجرة غرباً - صباح كنجي

2020/09/05 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صباح_كنجي رواية الهجرة غرباً للكاتب الباكستاني محسن حميد..



بالنص العربي من ترجمة نادين نصر الله..



التي تتناول فيها موضوعة الهجرة وحق الانسان في الانتقال بحثاً عن الأمان والحرية بسبب الحروب والاقتتال بين البشر وما يتفرع منها من مواضيع إنسانية تجعلنا ان نتوقف عندها لأعاده التفكير والتساؤل عن مدى صحة خطواتنا..



او لتدقيق موقف مر بنا وجعلناه مبرراً لانتقالنا..



مع غيرها من الهواجس التي تشكل بنية النص الروائي.



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