2020/09/05 | 20:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم فرنسي يعاني من حالة نادرة وغير قابلة للشفاء ببث وفاته على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يرفض تناول الطعام أو الشراب أو الدواء بعد أن رفض الرئيس، إيمانويل ماكرون، طلبه بالقتل الرحيم.

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