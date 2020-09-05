روسيا تتوقع ارتفاع سعر النفط الخام لهذا المستوى

2020/09/05 | 20:54 - المصدر: NRT عربية

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اكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، امكانية ارتفاع سعر برميل النفط الخام إلى مستوى 65 دولارا، لكنه سيكون على الأرجح في نطاق 50 - 55 دولارا.

وقال نوفاك خلال جلسة "مستقبل الطاقة" التي انعقدت ضمن المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بهانوفر بألمانيا/ " "ارجح احتمال أن يكون متوسط سعر البرميل عند هذا المستوى (65 دولارا)، لكن ديناميكيات السوق ستظل متقلبة".

واضاف، ان "توقعاتي أكثر تواضعا من توقعات بنك غولدمان ساكس، أعتقد أن أسعار النفط ستتراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل في 2021".

وفيما يتعلق بالطلب على النفط خلال العام الجاري، قال الوزير الروسي إن الطلب قد ينخفض بما يتراوح بين 9 -10 ملايين برميل يوميا بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا.

كذلك أكد أن حصة الطاقة الكهربائية ستستمر في النمو في ميزان الطاقة العالمي، مشيرا إلى أنه حان الوقت للتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، مع التغير الكبير الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه لولا اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" لكان سعر برميل النفط اليوم عند مستوى متدن "10 - 20 دولارا"، بدلا من المستوى الحالي البالغ 45 دولارا.

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