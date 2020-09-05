العراق يحافظ على مركزه ضمن الترتيب العالمي في احتياطي الذهب

2020/09/05 | 20:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تمكن العراق من الحفاظ على مركزه ضمن ترتيب احتياطي الذهب، في المستوى 38 من أكبر احتياطي للذهب في العالم، وفي المركز الخامس بين الدول العربية.

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