المالكي يدعم خطوات فرض القانون في البصرة

2020/09/05 | 20:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / سرى جياد / أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دعمه وتأييده بشأن خطة رئيس الوزراء بتوجيه أجهزة وزارة الداخلية والامن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون.وقال في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر تابعتها المستقلة “ندعم ونؤيد اي خطوة تتخذها الحكومة سواء بشأن ملاحقة الخارجين عن القانون […]

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